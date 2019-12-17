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Общество / Семья

Фонд «Земляки» помог гдовским семьям

17 декабря 2019 года, 12:16

Сразу несколько семей, проживающих в Гдовском районе, обратились за помощью в фонд «Земляки». Все они оказались в трудной жизненной ситуации, сообщает на сайте фонда.

Мать ребенка с тяжелым наследственным заболеванием попросила содействия в реабилитации. В итоге его удалось отправить в неврологический центр в Санкт-Петербурге.

В непростой ситуации оказалась женщина, воспитывающая пятерых детей. Она купила дом на материнский капитал, а средств на проведение водопровода нет. Фонд выделил деньги, работы сейчас идут.

Помог фонд и в покупке коровы для молодой семьи с двумя детьми. Семья ведет хозяйство, а их корова погибла.

Обратиться в фонд «Земляки» можно через из сайт или группу в Вконтакте.

Напомним, что в Фонд можно обратиться через сайт или официальную группу ВКонтакте.

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