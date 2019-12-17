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Общество / Дети

Футболисты «Зенита» приедут в гости к псковским детям

17 декабря 2019 года, 11:34

В преддверии Нового года футбольный клуб «Зенит» проводит акцию «Новогодний рейс», сообщается на сайте футбольного клуба.

В рамках этой акции футболисты навестят детей в нескольких интернатах и больницах Санкт-Петербурга, а также Псковской и Ленинградкой областей.

Футболисты уже побывали в петербургской школе №565. Дети приняли участие в новогоднем представлении, конкурсах, викторинах и получили подарки.

Во вторник, 17 декабря, клубная делегация поздравит детей Яммской специальной (коррекционной) школы -интерната для детей-сирот.

Футболисты «Зенита» приедут в гости к псковским детям
Свое путешествие футболисты начали 16 декабря
фото https://fc-zenit.ru/
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