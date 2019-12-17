Псковичка «обезопасила» свою карту за 150 тыс рублей

Жительница областного центра стала очередной жертвой мошенников. 64-летней псковичке позвонил мужчина, представившись сотрудником службы безопасности банка, рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Он сообщил женщине, что по ее карте кто-то совершает операции. Чтобы средства не потерять, предложил карту обезопасить.

Псковичка мужчине поверила, сделала все, что он просил. В итоге лишилась 150 тыс рублей. Когда поняла, что ее обманули, обратилась в полицию. По факту возбуждено уголовное дело.

Жителей области просят быть внимательными и обо всех подозрительных случаях сообщать в полицию.