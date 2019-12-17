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Транспорт

В Пскове на дежурство выходит лестница

17 декабря 2019 года, 10:27

У псковской пожарно- спасательной части №3 не было высотной техники. Когда случались пожары в многоэтажных зданиях, привлекались автолестницы других подразделений, сообщается на сайте ГУ ЧМС России по Псковской области.

Теперь это проблема решена. В самое ближайшее время автолестница АЛ-30 поступит в боевой расчет третьей пожарно- спасательной станции.

Чтобы уметь с ней работать сотрудники станции прошли обучение. Для этого они ездили в Сыктывкар, в учебный центр ФСП. Полученные там знания и навыки закрепляли уже на месте, в Пскове: было проведено учебно-тренировочное занятие, в ходе которого проработаны все моменты работы с новой техникой.

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