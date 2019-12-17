В Пскове на дежурство выходит лестница

У псковской пожарно- спасательной части №3 не было высотной техники. Когда случались пожары в многоэтажных зданиях, привлекались автолестницы других подразделений, сообщается на сайте ГУ ЧМС России по Псковской области.

Теперь это проблема решена. В самое ближайшее время автолестница АЛ-30 поступит в боевой расчет третьей пожарно- спасательной станции.

Чтобы уметь с ней работать сотрудники станции прошли обучение. Для этого они ездили в Сыктывкар, в учебный центр ФСП. Полученные там знания и навыки закрепляли уже на месте, в Пскове: было проведено учебно-тренировочное занятие, в ходе которого проработаны все моменты работы с новой техникой.