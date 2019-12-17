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Культура

Галина Соколова представит Псковскую область на «Новой звезде»

17 декабря 2019 года, 10:07

Псковскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда» представит уроженка Великих Лук, студентка Псковского областного колледжа искусств Галина Соколова.

Галина Соколова представит Псковскую область на «Новой звезде»

Фото предоставлено организаторами конкурса «Новая звезда»
Галине 20 лет, с восьми лет она училась в музыкальной школе. За ее плечами уже несколько творческих проектов.

На конкурсе она выступит с песней «Два пассажира».

«Псковская правда» писала о клипе Галины Соколовой и Тимофее Никогосова «Буду белой», песню в котором исполняет Галина. Для нее это был первый опыт съемки в музыкальном ролике. Кстати, сюжет для него придумала она сама.

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Конкурс «Новая звезда» стартует 31 декабря на телеканале «Звезда». Отметим, что телеканал входит в первый мультиплекс, так что увидеть его в цифре сможет любой житель Псковской области.

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