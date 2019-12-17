Галина Соколова представит Псковскую область на «Новой звезде»

Псковскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда» представит уроженка Великих Лук, студентка Псковского областного колледжа искусств Галина Соколова.
Псковскую область на всероссийском вокальном конкурсе «Новая звезда» представит уроженка Великих Лук, студентка Псковского областного колледжа искусств Галина Соколова.
На конкурсе она выступит с песней «Два пассажира».
«Псковская правда» писала о клипе Галины Соколовой и Тимофее Никогосова «Буду белой», песню в котором исполняет Галина. Для нее это был первый опыт съемки в музыкальном ролике. Кстати, сюжет для него придумала она сама.