Галина Соколова представит Псковскую область на «Новой звезде»

Галине 20 лет, с восьми лет она училась в музыкальной школе. За ее плечами уже несколько творческих проектов.

На конкурсе она выступит с песней «Два пассажира».

«Псковская правда» писала о клипе Галины Соколовой и Тимофее Никогосова «Буду белой», песню в котором исполняет Галина. Для нее это был первый опыт съемки в музыкальном ролике. Кстати, сюжет для него придумала она сама.