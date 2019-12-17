Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области поощрили лучшие добровольческие инициативы

17 декабря 2019 года, 10:03

Лучшие добровольческие и волонтерские проекты торжественно наградили в Пскове 16 декабря. «Вы — та надежда и опора, которой мы всегда будет помогать», — обратился к участникам церемонии от имени губернатора Михаила Ведерникова руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев.

В Псковской области поощрили лучшие добровольческие инициативы
Добровольцы и волонтеры становятся движущей силой социальных проектов
Фото Сергея Герасимова / пресс-служба администрации Псковской области
Благодарственные письма губернатора получили восемь волонтерских организаций и семь добровольцев. В числе поощренных оказались проекты по медицинской и социальной поддержке жителей области, экологические инициативы, по охране культурного наследия региона, по пропаганде спорта и здорового образа жизни.

Отметим, что в 2020 году в Псковской области впервые будут вручены региональные награды «Доброволец Псковской области».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Прокуратура проверит запас топлива в Новоржевском районе после публикаций в СМИ
Псковичка завоевала три медали на соревнованиях по парабадминтону
Управляющие компании просят повысить псковичам норматив за ЖКУ
У псковички взломали страницу в соцсетях и украли 30 тысяч рублей
В Пскове разработают алгоритмы воздействия на должников за коммуналку
Изобретение псковского школьника передадут на рассмотрение в Ростех
Студентам показали записи с видеорегистраторов при ДТП
Аграрии подписали соглашение с властью и профсоюзами
Изменить методику расчета дотаций для регионов предложил Александр Котов

Комментарии

Авторизация
No comments
Как псковичам порадовать одиноких стариков к Новому году

Общество / Семья
13 декабря 16:34

Как псковичам порадовать одиноких стариков к Новому году

Волонтеры «Старость в радость» рассказали, какие нужны подарки и как им радуются в интернатах
В Пскову текли фекалии из ливнёвки

Общество
12 декабря 14:11

В Пскову текли фекалии из ливнёвки

Городские власти забетонировали слив, через который в реку текли нечистоты, незаконных врезов по всему городу еще минимум сотня
Ещё больше драйва

Общество / Мода
11 декабря 11:46

Ещё больше драйва

Следующий участницей «Модной революции» станет финалистка конкурса «Мисс Псков»