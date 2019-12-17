В Псковской области поощрили лучшие добровольческие инициативы

Лучшие добровольческие и волонтерские проекты торжественно наградили в Пскове 16 декабря. «Вы — та надежда и опора, которой мы всегда будет помогать», — обратился к участникам церемонии от имени губернатора Михаила Ведерникова руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев.
Благодарственные письма губернатора получили восемь волонтерских организаций и семь добровольцев. В числе поощренных оказались проекты по медицинской и социальной поддержке жителей области, экологические инициативы, по охране культурного наследия региона, по пропаганде спорта и здорового образа жизни.
Добровольцы и волонтеры становятся движущей силой социальных проектов
Фото Сергея Герасимова / пресс-служба администрации Псковской области
Отметим, что в 2020 году в Псковской области впервые будут вручены региональные награды «Доброволец Псковской области».