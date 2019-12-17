В Псковской области поощрили лучшие добровольческие инициативы

Лучшие добровольческие и волонтерские проекты торжественно наградили в Пскове 16 декабря. «Вы — та надежда и опора, которой мы всегда будет помогать», — обратился к участникам церемонии от имени губернатора Михаила Ведерникова руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев.