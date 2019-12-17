Журналисты из Псковской области примут участие в пресс-конференции Владимира Путина

Журналисты из Псковской области примут участие в традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Встреча лидера государства с российскими и иностранными СМИ начнется в 12:00 мск 19 декабря, четверг.

От Псковской области в пресс-конференции, в частности, примут участие представители ПАИ, ГТРК «Псков», ПЛН.

Отметим, что в опубликованном на официальном сайте президента России списке аккредитованных журналистов 1895 человек.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».