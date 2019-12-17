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Политика / Власть

Журналисты из Псковской области примут участие в пресс-конференции Владимира Путина

17 декабря 2019 года, 09:34

Журналисты из Псковской области примут участие в традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Встреча лидера государства с российскими и иностранными СМИ начнется в 12:00 мск 19 декабря, четверг.

Журналисты из Псковской области примут участие в пресс-конференции Владимира Путина
На пресс-конференцию Владимира Путина аккредитовано почти 2 тысячи журналистов
Фото пресс-службы президента России
От Псковской области в пресс-конференции, в частности, примут участие представители ПАИ, ГТРК «Псков», ПЛН.

Отметим, что в опубликованном на официальном сайте президента России списке аккредитованных журналистов 1895 человек.

Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России». 

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