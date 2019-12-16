Псковичка завоевала три медали на соревнованиях по парабадминтону

Псковичка Екатерина Огинская завоевала две золотые и одну серебряную медали в финале Кубка России по парабадминтону в Казани, сообщает pskov.ru.

Золотую медаль спортсменка завоевала по результатам выступлений в парном разряде с представительницей Ульяновской области и в смешанном парном разряде с представителем Чувашской Республики. «Серебро» Екатерина получила в личном зачете.

По словам Екатерины Огинской, турнир был достаточно непредсказуемым. Победа ей далась нелегко, особенно в смешанной парной игре. В других видах спортсменка выступила увереннее, поскольку отлично знала всех своих соперниц.

Профессионально парабадминтоном Екатерина Огинская занимается с 2010 года. Она регулярно становится участником российских и международных турниров.

«Победы дают преимущество для дальнейшего отбора на соревнования, поэтому они очень значимы для меня», — отметила спортсменка.

В будущем году Екатерина Огинская рассчитывает на участие в Чемпионате мира и открытых европейских турнирах по парабадминтону. Сейчас она активно готовится к соревнованиям.