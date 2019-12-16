Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Псковичка завоевала три медали на соревнованиях по парабадминтону

16 декабря 2019 года, 17:33

Псковичка Екатерина Огинская завоевала две золотые и одну серебряную медали в финале Кубка России по парабадминтону в Казани, сообщает pskov.ru.

Золотую медаль спортсменка завоевала по результатам выступлений в парном разряде с представительницей Ульяновской области и в смешанном парном разряде с представителем Чувашской Республики. «Серебро» Екатерина получила в личном зачете.

По словам Екатерины Огинской, турнир был достаточно непредсказуемым. Победа ей далась нелегко, особенно в смешанной парной игре. В других видах спортсменка выступила увереннее, поскольку отлично знала всех своих соперниц.

Профессионально парабадминтоном Екатерина Огинская занимается с 2010 года. Она регулярно становится участником российских и международных турниров.

«Победы дают преимущество для дальнейшего отбора на соревнования, поэтому они очень значимы для меня», — отметила спортсменка.  

В будущем году Екатерина Огинская рассчитывает на участие в Чемпионате мира и открытых европейских турнирах по парабадминтону. Сейчас она активно готовится к соревнованиям. 

 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Управляющие компании просят повысить псковичам норматив за ЖКУ
У псковички взломали страницу в соцсетях и украли 30 тысяч рублей
В Пскове разработают алгоритмы воздействия на должников за коммуналку
Изобретение псковского школьника передадут на рассмотрение в Ростех
Студентам показали записи с видеорегистраторов при ДТП
Аграрии подписали соглашение с властью и профсоюзами
Изменить методику расчета дотаций для регионов предложил Александр Котов
Мышиную братию привезет на ярмарку «ART-ель» Елена Румянцева
Неизвестный дом обнаружили археологи в сквере Народовластия, часть его находится под улицей Леона Поземского

Комментарии

Авторизация
No comments
В День хоккея псковичи сразятся на родном льду с питерцами и новгородцами

Спорт / Соревнования
26 ноября 11:35

В День хоккея псковичи сразятся на родном льду с питерцами и новгородцами

На лёд впервые выйдет взрослый состав «Торнадо»
Джефа Монсона подлечили в Пскове

Спорт / Визит
18 ноября 10:06

Джефа Монсона подлечили в Пскове

Псковские врачи гнули, тянули, толкали, вертели и массировали прославленного бойца
Знак готовности

Спорт
15 ноября 10:28

Знак готовности

Как в Псковской области возрождали комплекс ГТО и что помогло региону занять 16-е место в стране — итоги первой пятилетки