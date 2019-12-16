Управляющие компании просят повысить псковичам норматив за ЖКУ

Управляющие компании Пскова выступили с инициативой о повышении норматива потребления жилищно-коммунальных услуг, сообщает ПАИ. Сегодня, 16 декабря, в администрации Пскова прошло совещание по вопросу взаимодействия с поставщиками ресурсов. Представители «Горводоканала» и «Псковских тепловых сетей» отметили, что действующий норматив низкий, а из-за низкой платежной дисциплины у псковичей увеличиваются долги перед ресурсоснабжающими организациями. Глава администрации Пскова Александр Братчиков сообщил, что городские власти подготовят документ на имя губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с предложением о повышении норматива потребления жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, в документе будут представлены новые механизмы взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги.