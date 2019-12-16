Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

У псковички взломали страницу в соцсетях и украли 30 тысяч рублей

16 декабря 2019 года, 16:20

Полицейские продолжают информировать о фактах дистанционного мошенничества. 

Так, в Пскове неустановленный злоумышленник обманным путем под предлогом продажи бытовой техники на сайте в Интернете с использованием мобильного телефона завладел деньгами пенсионерки, 1960 года рождения, в сумме 39 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. 

Другая жительница Пскова, 1956 года рождения, заявила в полицию, что 13 декабря неизвестный взломал ее  страницу в Сети и от имени знакомого попросил денег в долг.  Псковичка лишилась 30 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках незнакомец под предлогом предоставления на выгодных условиях кредита в банке путем перевода денег на расчетный счет похитил у 26-летней горожанки более 37 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичка завоевала три медали на соревнованиях по парабадминтону
Управляющие компании просят повысить псковичам норматив за ЖКУ
В Пскове разработают алгоритмы воздействия на должников за коммуналку
Изобретение псковского школьника передадут на рассмотрение в Ростех
Студентам показали записи с видеорегистраторов при ДТП
Аграрии подписали соглашение с властью и профсоюзами
Изменить методику расчета дотаций для регионов предложил Александр Котов
Мышиную братию привезет на ярмарку «ART-ель» Елена Румянцева
Неизвестный дом обнаружили археологи в сквере Народовластия, часть его находится под улицей Леона Поземского

Комментарии

Авторизация
No comments
Детский гоп-стоп в Любятово

Происшествия
16 декабря 13:49

Детский гоп-стоп в Любятово

Шайка подростков держала в страхе Любятово, у детей отбирали деньги и телефоны, а одного школьника-спортсмена избили так, что потребовалась операция

Щас как рванет!

Происшествия
13 декабря 13:38

Щас как рванет!

Чтобы не было мучительно больно: в МЧС рассказали, как правильно покупать новогоднюю пиротехнику
Ночевал в машине с двумя кошками

Происшествия
28 ноября 16:49

Ночевал в машине с двумя кошками

Из дома на Розы Люксембург во время пожара едва спаслась переехавшая из Донбасса семья, а спасатели вытащили семь газовых баллонов, предотвратив взрыв (ФОТО)