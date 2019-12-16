У псковички взломали страницу в соцсетях и украли 30 тысяч рублей

Полицейские продолжают информировать о фактах дистанционного мошенничества.

Так, в Пскове неустановленный злоумышленник обманным путем под предлогом продажи бытовой техники на сайте в Интернете с использованием мобильного телефона завладел деньгами пенсионерки, 1960 года рождения, в сумме 39 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Другая жительница Пскова, 1956 года рождения, заявила в полицию, что 13 декабря неизвестный взломал ее страницу в Сети и от имени знакомого попросил денег в долг. Псковичка лишилась 30 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

А в Великих Луках незнакомец под предлогом предоставления на выгодных условиях кредита в банке путем перевода денег на расчетный счет похитил у 26-летней горожанки более 37 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.