Изобретение псковского школьника передадут на рассмотрение в Ростех

Ученик Псковского гуманитарного лицея Олег Михайлов представил свое изобретение на совместном заседании региональных отделений Союза машиностроителей России, пишет ПАИ.

Важной задачей псковского отделения, курирует которое депутат Госдумы Александр Козловский, является выявление и активная поддержка одаренных школьников и студентов. Один из таких - участник мирового турнира по робототехнике девятиклассник Псковского гуманитарного лицея Олег Михайлов. Вместе со своей командой он представил собравшимся созданный ими программный модуль для промышленной сортировки отходов – более дешевый, чем западные аналоги.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев отметил актуальность проблемы сортировки отходов и выразил готовность передать технологию псковского школьника на рассмотрение в Ростех.