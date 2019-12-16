Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Изобретение псковского школьника передадут на рассмотрение в Ростех

16 декабря 2019 года, 15:48

Ученик Псковского гуманитарного лицея Олег Михайлов представил свое изобретение на совместном заседании региональных отделений Союза машиностроителей России, пишет ПАИ.

Важной задачей псковского отделения, курирует которое депутат Госдумы Александр Козловский, является выявление и активная поддержка одаренных школьников и студентов. Один из таких - участник мирового турнира по робототехнике девятиклассник Псковского гуманитарного лицея Олег Михайлов. Вместе со своей командой он представил собравшимся созданный ими программный модуль для промышленной сортировки отходов – более дешевый, чем западные аналоги.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев отметил актуальность проблемы сортировки отходов и выразил готовность передать технологию псковского школьника на рассмотрение в Ростех.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичка завоевала три медали на соревнованиях по парабадминтону
Управляющие компании просят повысить псковичам норматив за ЖКУ
У псковички взломали страницу в соцсетях и украли 30 тысяч рублей
В Пскове разработают алгоритмы воздействия на должников за коммуналку
Студентам показали записи с видеорегистраторов при ДТП
Аграрии подписали соглашение с властью и профсоюзами
Изменить методику расчета дотаций для регионов предложил Александр Котов
Мышиную братию привезет на ярмарку «ART-ель» Елена Румянцева
Неизвестный дом обнаружили археологи в сквере Народовластия, часть его находится под улицей Леона Поземского

Комментарии

Авторизация
No comments
Как псковичам порадовать одиноких стариков к Новому году

Общество / Семья
13 декабря 16:34

Как псковичам порадовать одиноких стариков к Новому году

Волонтеры «Старость в радость» рассказали, какие нужны подарки и как им радуются в интернатах
В Пскову текли фекалии из ливнёвки

Общество
12 декабря 14:11

В Пскову текли фекалии из ливнёвки

Городские власти забетонировали слив, через который в реку текли нечистоты, незаконных врезов по всему городу еще минимум сотня
Ещё больше драйва

Общество / Мода
11 декабря 11:46

Ещё больше драйва

Следующий участницей «Модной революции» станет финалистка конкурса «Мисс Псков»