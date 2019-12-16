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Происшествия

Студентам показали записи с видеорегистраторов при ДТП

16 декабря 2019 года, 15:15

Полицейские и общественники встретились со студентами, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. 

Инспектор по пропаганде ОГИББДД УМВД России по городу Пскову старший лейтенант полиции Юлия Федорова обсудила с собравшимися опасные ситуации, возникающие на дорогах при нарушении Правил дорожного движения. Она акцентировала внимание на проблеме, актуальной сегодня, как для пешеходов, так и для водителей, – использовании мобильных телефонов при управлении автомобилем, а также при переходе дороги. Как свидетельствует статистика, это часто приводит к трагическим последствиям.

Вниманию студентов представили записи с видеорегистраторов автомобилей и видеоролики о дорожно-транспортных происшествиях, в том числе и с участием пешеходов. С их помощью можно было оценить  конкретные ситуации, в том числе связанные с поведением родителей с колясками и маленькими детьми при пересечении проезжей части как по пешеходному переходу, так и вне него.

Юлия Федорова остановилась также на фактах вождения автомобилей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Речь шла и о таких важных вещах как применение ремней безопасности и светоотражающих элементов.


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