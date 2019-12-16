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Общество

Аграрии подписали соглашение с властью и профсоюзами

16 декабря 2019 года, 14:57

Трехстороннее отраслевое соглашение по агропромышленному комплексу Псковской области на 2019 — 2022 годы подписали региональный Комитет по сельскому хозяйству, Псковская областная организация Профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ и Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов «Псковский фермер». Документ заменил аналогичный, подписанный в 2016 году, сообщает pskov.ru.

Приоритетным документ называет повышение уровня социальной защиты работников отрасли.

В рамках соглашения стороны наметили план совместных действий по совершенствованию главным образом социально-трудовых и экономических отношений в сфере деятельности АПК области. 

Как отметили в Комитете по сельскому хозяйству Псковской области,  соглашение направлено на укрепление взаимодействия органов власти, профсоюзов и аграриев в целях соблюдения прав и интересов трудящихся. «Аккумулирование имеющихся проблем работников или идей предпринимателей в профсоюзных организациях будет способствовать быстрому принятию решений, а также систематизации работы всей отрасли», — подчеркнул председатель Комитета Николай Романов.

В Областной организации Профсоюза работников АПК РФ также заметили , что подписанный документ позволит решать сообща многие задачи агропромышленного комплекса Псковской области, а также вопросы сельскохозяйственного сектора. 

Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области является новым участником соглашения и только начинает знакомиться с преимуществами подобного рода партнерских отношений. «Для нас это первый большой шаг на пути к сотрудничеству с властью и профсоюзами. Главная задача сейчас — разработать модель взаимодействия между участниками соглашения», — обозначил президент Ассоциации «Псковский фермер» Александр Конашенков.

В рамках трехстороннего соглашения предполагается решить ряд серьезных вопросов: увеличение объемов производства продукции сельскохозяйственных предприятий, повышение доходности товаропроизводителей и обеспечение достойного уровня жизни на селе. Помимо этого, поставлены задачи рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и развития сельских территорий. Отдельный вопрос — обновление и модернизация технической и технологической базы АПК области, развитие ее инфраструктуры. Одним из направлений соглашения является привлечение в регион новых инвестиций и поддержка малого и среднего бизнеса.

Ранее губернатор Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем Профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации Натальей Агаповой, где предложил наметить план работы по организации профильного сотрудничества между работодателями и профсоюзами.

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