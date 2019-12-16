Изменить методику расчета дотаций для регионов предложил Александр Котов

Председатель псковского областного Собрания депутатов Александр Котов предложил изменить методику расчёта дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации в части учёта доли акцизов на нефтепродукты. 16 и 17 декабря Александр Котов принимает участие в рабочей встрече парламентариев, которая проходит в Москве в Государственной Думе и Доме Союзов.

Александр Котов рассказал коллегам, что по итогам 2019 года в Псковской области доля акцизов в общей сумме налоговых отчислений составила почти 16 процентов при том, что в среднем по стране эта цифра колеблется в районе четырёх процентов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«Как известно, акцизы зачисляются в дорожный фонд и могут быть использованы только на содержание и ремонт дорог регионального и муниципального значения. Это, конечно, хорошее дело – безусловно, дорогами заниматься надо. Но с ростом налогового потенциала, который преимущественно обусловлен ростом акцизов, уменьшается расчётная величина дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, которая направляется нам из федерального бюджета. То есть, условно говоря, налоговые поступления растут, значительную их часть мы не можем использовать на текущие расходы, при этом поддержка из федерального центра сокращается, - пояснил Александр Котов. - Мы считаем, что это несправедливо, и предлагаем внести изменения в методику – чтобы при расчёте налогового потенциала субъекта показатель доли акцизов, на который регион объективно никак влиять не может, учитывался на среднероссийском уровне. Это позволит нам увеличить дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности и, самое главное, что этот подход будет более справедливым».

Александр Котов отметил, что предложения по изменению методики разработаны Псковским областным Собранием депутатов совместно с губернатором и комитетом по финансам области. В сопроводительной информации, подготовленной органом исполнительной власти, отмечается, что уже в 2014-2016 годах снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно было существенным для региона: с 4 128,2 млн рублей в 2013 году до 3 269,4 млн рублей в 2016 году. Одновременно происходил рост расходов на реализацию «майских» указов Президента России и отдельных расходов консолидированного бюджета – например, расходы на лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан увеличились более чем в 40 раз, а расход ы на оплату труда почти в два раза.

Предложения Александра Котова касались в первую очередь субъектов с низким уровнем социально-экономического развития, однако, коллеги из других регионов, выслушав доклад, отметили, что такой подход был бы справедлив для всех субъектов. Более того, члены комиссии по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству предложили исключить долю акцизов при расчёте налогового потенциала региона.

Решение комиссии будет направлено в Президиум Совета законодателей, а затем в Правительство Российской Федерации.