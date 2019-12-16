Мышиную братию привезет на ярмарку «ART-ель» Елена Румянцева

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

- Каждый человек думает, что следующий год будет счастливым и удачным, - говорит она. - Символ года — мышь, удивительный зверек, находит выход из самых затруднительных ситуаций, обходит преграды. Мышь трудолюбива: нужно обустроить норку, найти пропитание, воспитать многочисленное потомство, не попасться в лапы врагам. Нужно все успеть, столько дел! И мышка все успевает! Мышка запаслива и бережлива! Умеет распоряжаться ресурсами и найдет применение любой мелочи! Есть чему поучиться! Удачного Нового года!

Своих мышек Елена лепит из глины, каждая игрушка уникальна. Символ Нового года может пополнить или положить начало новой коллекции, которая принесет много радости и удовольствия.

Глиняная игрушка может также порадовать самых маленьких ребятишек. Ручная работа дарит тепло души и любовь, с которой она сделана.

- Игрушка может послужить подарком близким и любимым,а также может сподвигнуть на самостоятельное творчество, - уверена Елена Румянцева.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».