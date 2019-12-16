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Культура

Мышиную братию привезет на ярмарку «ART-ель» Елена Румянцева

16 декабря 2019 года, 14:30

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мастер Елена Румянцева предлагает гостям ярмарки символ наступающего года — мышиную братию.

- Каждый человек думает, что следующий год будет счастливым и удачным, - говорит она. - Символ года — мышь, удивительный зверек, находит выход из самых затруднительных ситуаций, обходит преграды. Мышь трудолюбива: нужно обустроить норку, найти пропитание, воспитать многочисленное потомство, не попасться в лапы врагам. Нужно все успеть, столько дел! И мышка все успевает! Мышка запаслива и бережлива! Умеет распоряжаться ресурсами и найдет применение любой мелочи! Есть чему поучиться! Удачного Нового года!

Мышиную братию привезет на ярмарку «ART-ель» Елена РумянцеваЕлена Румянцева

Своих мышек Елена лепит из глины, каждая игрушка уникальна. Символ Нового года может пополнить или положить начало новой коллекции, которая принесет много радости и удовольствия.

Мышиную братию привезет на ярмарку «ART-ель» Елена Румянцева
Ручная работа дарит тепло души
фото предоставлены Еленой Румянцевой

- Игрушка может послужить подарком близким и любимым,а также может сподвигнуть на самостоятельное творчество, - уверена Елена Румянцева.

Глиняная игрушка может также порадовать самых маленьких ребятишек. Ручная работа дарит тепло души и любовь, с которой она сделана.

Мышиную братию привезет на ярмарку «ART-ель» Елена Румянцева
Игрушки из глины порадуют, как взрослых, так и детей
фото предоставлены Еленой Румянцевой

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

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Ярмарка «ART-ель»
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