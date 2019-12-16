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Культура

Неизвестный дом обнаружили археологи в сквере Народовластия, часть его находится под улицей Леона Поземского

16 декабря 2019 года, 14:23

Псковские археологи во время работ в сквере Народовластия в Пскове обнаружили  ранее неизвестный объект гражданской архитектуры конца XVII - первой половины XVIII веков.

Каменная постройка со сводами и столбом в центре частично уходит под проезжую часть улицы Леона Поземского. О находке учёные написали в сообществе «Археология Пскова» в соцсетях:

«Сейчас археологи освобождают конструкции от засыпки и мусора, чтобы тщательно зафиксировать особенности постройки, в том числе с помощью трёхмерного лазерного сканирования. Затем будет принято решение о консервации и возможном экспонировании нового архитектурно-археологического объекта», - написали под фотографией постройки.

 


Неизвестный дом обнаружили археологи в сквере Народовластия, часть его находится под улицей Леона Поземского
Каменная постройка со сводами и столбом в центре частично уходит под проезжую часть улицы Леона Поземского.
Фото из аккаунта «Археология Пскова»
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