Неизвестный дом обнаружили археологи в сквере Народовластия, часть его находится под улицей Леона Поземского

Псковские археологи во время работ в сквере Народовластия в Пскове обнаружили ранее неизвестный объект гражданской архитектуры конца XVII - первой половины XVIII веков.

Каменная постройка со сводами и столбом в центре частично уходит под проезжую часть улицы Леона Поземского. О находке учёные написали в сообществе «Археология Пскова» в соцсетях:

«Сейчас археологи освобождают конструкции от засыпки и мусора, чтобы тщательно зафиксировать особенности постройки, в том числе с помощью трёхмерного лазерного сканирования. Затем будет принято решение о консервации и возможном экспонировании нового архитектурно-археологического объекта», - написали под фотографией постройки.



