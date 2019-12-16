Индивидуальных предпринимателей и фермеров освободили от уплаты госпошлины при регистрации

Государственная услуга по регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств в Псковской области стала бесплатной, сообщает pskov.ru. Освобождение от уплаты пошлины происходит при подаче документов в электронном виде.

Соответствующее соглашение подписано между региональным Управлением федеральной налоговой службы и руководством регионального Многофункционального центра. До перехода на электронное взаимодействие между ведомством и государственным учреждением госпошлина составляла 800 рублей.

Заявление на регистрацию индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств можно подать в любом отделении псковского многофункционального центра.