Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Мыло в форме елочек и снежинок от мастера Ирины Григорьевой ждет посетителей ярмарки «ART-ель»

16 декабря 2019 года, 12:25

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся. 

- Всё мышки, да мышки… Куда же в Новый год без ёлки и снега? - говорит мастер Ирина Григорьева. - Яркие и ароматные! Прозрачные и матовые! Блестящие, разноцветные! Наши сказочные мыльные Ёлочки и Снежинки создадут атмосферу праздника и волшебства!

Мыло в форме елочек и снежинок от мастера Ирины Григорьевой ждет посетителей ярмарки «ART-ель»Ирина Григорьева

Каждый кусочек мыла можно будет упаковать в эксклюзивную дизайнерскую новогоднюю коробочку, и получится прекрасный и полезный подарок не только для себя, но и для коллег, друзей, родных и близких!

Мыло в форме елочек и снежинок от мастера Ирины Григорьевой ждет посетителей ярмарки «ART-ель»
Мастер представит много средств для СПА-ухода за кожей
фото предоставлены Ириной Григорьевой

В состав мыла входят дополнительные ухаживающие натуральные масла и витамин Е, которые сделают кожу нежной и бархатистой, устранят сухость.

- Нам очень нравится процесс мыловарения, потому что он позволяет самовыразиться мастеру и постоянно совершенствоваться в своем деле, - рассказывает Ирина. - Мы также любим хорошие качественные ароматы, поэтому наше мыло ручной работы представлено в более 80 ароматах как ягодных, фруктовых, цветочных, так и известных брендовых. 

Мыло в форме елочек и снежинок от мастера Ирины Григорьевой ждет посетителей ярмарки «ART-ель»
На ярмарке можно будет купить целый набор средств по уходу
Фото предоставлено Ириной Григорьевой

Помимо мыла для ярмарки мастер Ирина Григорьева изготавила бомбочки, соли, сухое молочко для ванны. А также много средств для СПА-ухода за кожей: солевые и сахарные скрабы, муссы-суфле, эксфолианты, гели для душа, лосьоны для тела и после бритья, баттеры, крема для тела и рук, масла массажные и для кутикулы. 

Мыло в форме елочек и снежинок от мастера Ирины Григорьевой ждет посетителей ярмарки «ART-ель»
Каждый кусочек мыла можно будет упаковать в новогоднюю коробочку
Фото предоставлены Ириной Григорьевой

- Вся продукция обогащена натуральными маслами и витаминами, имеет разнообразные цвета и самое главное – незабываемые ароматы! Чем мы очень гордимся, - говорит мастер. - А еще: всем покупателям нашей продукции в дни ярмарки мы будем дарить подарки на память!

Мыло в форме елочек и снежинок от мастера Ирины Григорьевой ждет посетителей ярмарки «ART-ель»
Вся продукция обогащена натуральными маслами
фото предоставлены Ириной Григорьевой

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичка завоевала три медали на соревнованиях по парабадминтону
Управляющие компании просят повысить псковичам норматив за ЖКУ
У псковички взломали страницу в соцсетях и украли 30 тысяч рублей
В Пскове разработают алгоритмы воздействия на должников за коммуналку
Изобретение псковского школьника передадут на рассмотрение в Ростех
Студентам показали записи с видеорегистраторов при ДТП
Аграрии подписали соглашение с властью и профсоюзами
Изменить методику расчета дотаций для регионов предложил Александр Котов
Мышиную братию привезет на ярмарку «ART-ель» Елена Румянцева

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Ярмарка «ART-ель»
В Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.
Мышиную братию привезет на ярмарку «ART-ель» Елена Румянцева
Мыло в форме елочек и снежинок от мастера Ирины Григорьевой ждет посетителей ярмарки «ART-ель»
Игрушки из дерева и ткани представят на ярмарке «ART-ель» Интеграционные мастерские
Теплые пижамки, домашние платья и костюмы с новогодними принтами подготовила для ярмарки «ART-ель» Ульяна Васильева

Посмотреть весь сюжет

Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)