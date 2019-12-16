Мыло в форме елочек и снежинок от мастера Ирины Григорьевой ждет посетителей ярмарки «ART-ель»

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

- Всё мышки, да мышки… Куда же в Новый год без ёлки и снега? - говорит мастер Ирина Григорьева. - Яркие и ароматные! Прозрачные и матовые! Блестящие, разноцветные! Наши сказочные мыльные Ёлочки и Снежинки создадут атмосферу праздника и волшебства! Ирина Григорьева

Каждый кусочек мыла можно будет упаковать в эксклюзивную дизайнерскую новогоднюю коробочку, и получится прекрасный и полезный подарок не только для себя, но и для коллег, друзей, родных и близких!

В состав мыла входят дополнительные ухаживающие натуральные масла и витамин Е, которые сделают кожу нежной и бархатистой, устранят сухость. - Нам очень нравится процесс мыловарения, потому что он позволяет самовыразиться мастеру и постоянно совершенствоваться в своем деле, - рассказывает Ирина. - Мы также любим хорошие качественные ароматы, поэтому наше мыло ручной работы представлено в более 80 ароматах как ягодных, фруктовых, цветочных, так и известных брендовых.

Помимо мыла для ярмарки мастер Ирина Григорьева изготавила бомбочки, соли, сухое молочко для ванны. А также много средств для СПА-ухода за кожей: солевые и сахарные скрабы, муссы-суфле, эксфолианты, гели для душа, лосьоны для тела и после бритья, баттеры, крема для тела и рук, масла массажные и для кутикулы.

- Вся продукция обогащена натуральными маслами и витаминами, имеет разнообразные цвета и самое главное – незабываемые ароматы! Чем мы очень гордимся, - говорит мастер. - А еще: всем покупателям нашей продукции в дни ярмарки мы будем дарить подарки на память!