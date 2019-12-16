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Происшествия

Лжекоммунальщики украли 170 тысяч рублей у пенсионеров в Псковской области

16 декабря 2019 года, 12:14

Полиция по «горячим следам» задержала мошенников, подозреваемых в  краже денег у пенсионеров. В  Острове 13 декабря в полицию поступило сообщение о том, что у местной жительницы, 1935 года рождения, неизвестные похитили 50 тысяч рублей. По версии следствия, к ней в квартиру дома по улице Калинина зашли двое мужчин, которые представились работниками коммунальной службы, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Они заявили, что необходимо, якобы, проверить работу вентиляционной системы и в случае необходимости провести ремонт. «Гости» отметили, что ветеранам труда полагается скидка, но нужно предъявить соответствующие документы. При этом один из них отвлекал внимание хозяйки, а другой выяснил, где она хранит деньги. И после их ухода пенсионерка обнаружила пропажу 50 тысяч рублей, о чем сразу же сообщила полиции.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области во взаимодействии с коллегами из ОМВД России по Островскому району, по «горячим следам» задержали двоих мужчин, подозреваемых в данном противоправном деянии. Это – 42-летний пскович и 36-летний безработный житель Новгородской области.

Задержанные уже дали признательные показания. У них изъяли более 180 тысяч рублей и мобильные телефоны. Выяснилось, что по области фигуранты передвигались на автомобиле «Форд». И в Остров приехали из города Опочки. Установлено, что здесь в тот же день у местной жительницы, 1956 года рождения, в доме по улице Отрадной «коммунальщики» под предлогом проверки газового оборудования похитили 120 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. В рамках расследования выясняется их причастность к совершению и других аналогичных преступлений.

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