Дни правовых знаний проходят для особенных детей в Пскове

В образовательных организациях Пскова, участвующих в проекте Псковского регионального отделения Российского Красного Креста «Мой взгляд: формирование основ правовых знаний детей с ограниченными возможностями здоровья», стартовали дни правовых знаний. Первыми слушателями уроков по правовой грамотности стали ученики 5 классов специальной (коррекционной) общеобразовательной школы №7. Лекторы-добровольцы Красного Креста подготовили и провели тематическое занятие для младших сверстников по принципу «равный обучает равного» на тему «Нет прав без обязанностей», сообщает пресс-служба регионального отделения Красного Креста.

На занятии лекторы-добровольцы напомнили детям об их правах и обязанностях, познакомили с историей прав человека. Вместе с участниками занятия обсудили, чем отличаются права от обязанностей, выяснили потребности 4-летного ребенка и 14–ти летнего подростка. Волонтеры рассказали, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность. Устные рассказы лекторов сопровождались презентациями, подготовленными совместно с педагогами. Кроме того, на основе сказок, участники встречи вместе с лекторами-добровольцами попытались выяснить какие права сказочных героев нарушены и почему.

Социальный проект «Мой взгляд» стал новой социально-информационной технологией, направленной на формирование правовой культуры современных школьников. Проект обеспечил включение не только учащихся трех коррекционных школ Пскова, но и родителей, и педагогов в совместную общественную деятельность, чтобы узнать больше о своих правах. Лекции и тренинги для взрослых, правовое просвещение и игровые занятия для детей стали полезными и интересными для всех.