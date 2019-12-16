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Экономика

Взнос по программе софинансирования пенсионных накоплений необходимо сделать до конца года

16 декабря 2019 года, 11:53

Пенсионный фонд России напоминает участникам программы государственного софинансирования пенсионных накоплений о том, что взнос на будущую пенсию необходимо сделать до конца года. В этом случае государство обеспечит софинансирование взноса в зависимости от его размера и при условии, что он составит не менее 2 тыс. рублей в год, сообщает пресс-служба регионального отделения Пенсионного фонда РФ.

Взнос по программе уплачивается самостоятельно или через работодателя. При самостоятельной уплате квитанцию с необходимыми реквизитами можно получить в банке, клиентской службе ПФР по месту жительства либо сформировать с помощью электронного сервиса ПФР.

Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику необходимо подать в бухгалтерию заявление в произвольной форме с указанием размера платежа в денежной сумме или в процентах от зарплаты.

Независимо от того, каким способом перечислены средства, следует помнить, что они не облагаются налогом на доходы физических лиц, поэтому участники программы могут воспользоваться социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов.

Контролировать формирование средств в рамках программы софинансирования можно через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. В нем отображается вся информация, включая совершенные платежи, поступившее государственное софинансирование и полученный от этих средств инвестиционный доход. Перечисленные сведения также есть в выписках из лицевого счета, которые предоставляются в Пенсионном фонде или многофункциональных центрах, оказывающих такую услугу.

Личные взносы в рамках программы и средства государственного софинансирования входят в общую сумму пенсионных накоплений человека, инвестируются управляющими компаниями и выплачиваются при выходе на пенсию. На сформированные средства распространяются правила правопреемства.

Работодатели также могут принимать участие в программе софинансирования пенсионных накоплений своих сотрудников. На сумму ежегодного взноса работодателя в пределах 12 тыс. рублей за одного работника не начисляются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование. Помимо этого, взносы работодателя включаются в состав расходов, учитываемых при налогообложении прибыли.


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