В Пскове наблюдается сезонный подъем ОРВИ

В Пскове наблюдается сезонный подъем по заболеваемости ОРВИ, но в целом ситуация стабильная сообщила заведующая терапевтическим отделением Псковской городской поликлиники Ирина Погребатько в прямом эфире проекта ПАИ-live 16 декабря.

По словам Ирины Погребатько, болезнь обусловлены, в основном, переохлаждениями. При этом порог заболеваемости не превышен и на 10 декабря случаев заболеваемости гриппом в Пскове не зарегистрировано.

Симптомы при ОРВИ – повышение температуры, слабость, «разбитость», насморк и кашель, рассказала врач. Для гриппа же характерно резкое повышение температуры до 39-40 градусов, выраженная общая слабость, сильная головная боль, которая может усиливаться при движении, суставная и мышечная боль. При гриппе насморка, как правило, не бывает, но на вторые стуки появляется сухой кашель, который сопровождается болью за грудной клеткой.

На минувшей неделе в Псковской области диагноз ОРВИ медики поставили 4435 человек.