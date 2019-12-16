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Культура

Игрушки из дерева и ткани представят на ярмарке «ART-ель» Интеграционные мастерские

16 декабря 2019 года, 11:43

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря, можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Мы собираем полный комплект для празднования Нового года. Расскажем об украшениях для елки и для дома, подготовленных мастерами, о предметах для сервировки стола, элементах праздничного наряда и, конечно, о подарках. К ярмарке у читателей «Псковской правды» получился готовый список, с которым можно будет легко подготовиться к празднику.

«Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов» предлагают псковичам приобрести деревянную мебель, игрушки, коробки и конверты, сделанные руками инвалидов. В частности, на ярмарке «ART-ель» будет представлена крыса из массива сосны.

- Это символ наступающего 2020 года, - рассказали «Псковской правде» в мастерских. - Изделие выполнено из массива сосны руками людей с нарушениями. Нарисовано, выпилено, отшлифовано, покрашено и покрыто лаком. Каждый этап выполняет отдельный человек под контролем инструктора по труду».

Игрушки из дерева и ткани представят на ярмарке «ART-ель» Интеграционные мастерские
Фото предоставлено Интеграционными мастерскими.

Также на ярмарку «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов» привезут игрушки и мебель из дерева, пакеты, коробки и конверты из картона и крафт-бумаги, и изделия из ткани — куклы, сумки, постельное белье.

Игрушки из дерева и ткани представят на ярмарке «ART-ель» Интеграционные мастерские
Фото предоставлено Интеграционными мастерскими.

Как заметили руководители проекта, одной из актуальнейших проблем современного общества была и остается проблема занятости инвалидов с множественными нарушениями старше 18 лет. Чтобы решить эту проблему, в 1999 году в Пскове был создан уникальный для России инновационный проект «Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов».

Игрушки из дерева и ткани представят на ярмарке «ART-ель» Интеграционные мастерские
Фото предоставлено Интеграционными мастерскими.

- Мы являемся совместным немецко – российским проектом, основанным на современном европейском опыте, - рассказали руководители проекта. - Наши мастерские дают возможность людям с ограниченными возможностями реализовать свои творческие способности и наклонности через продукцию, созданную своими руками, в которую они вкладывают частичку себя. Ребята в мастерских занимаются производством мебели для сада и огорода, скворечников и кормушек для птиц, деревянных игрушек - пазлов, аксессуаров для бань, предметов интерьера и обихода, сумок из текстиля, прихваток, подарочных пакетов из крафт-бумаги, блокнотов, открыток, декоративных свечей и многое другое. Вся изготовленная продукция является экологически чистой, так как используется натуральное сырье, природные красители и льняное масло.

Игрушки из дерева и ткани представят на ярмарке «ART-ель» Интеграционные мастерские
Фото предоставлено Интеграционными мастерскими.

Продукция мастерских пользуется большим спросом не только в России, но и за рубежом.

Игрушки из дерева и ткани представят на ярмарке «ART-ель» Интеграционные мастерские
Фото предоставлено Интеграционными мастерскими.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

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Ярмарка «ART-ель»
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