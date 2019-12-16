Теплые пижамки, домашние платья и костюмы с новогодними принтами подготовила для ярмарки «ART-ель» Ульяна Васильева

На новогодней ярмарке подарков ручной работы «ART-ель», которая пройдёт в Пскове 21, 22, 28 и 29 декабря , можно будет купить всё, чтобы Новый год получился красивым и запоминающимся.

Теплые пижамки, домашние платья и костюмы с новогодними принтами для детей и взрослых подготовила для новогодней ярмарки Ульяна Васильева.

- Мой интерес к шитью проявился во время декрета, - рассказывает Ульяна Васильева. - Сначала я шила различные мелочи для дома - полотенца, постельное белье, фартуки. Постепенно интерес и навыки увеличились и я решила обучиться этому на специальных курсах. Когда в мои руки попал хороший качественный трикотаж я поняла , что больше всего мне нравится шить из него. Мои изделия помогут создать уютную атмосферу и поднимут настроение всей вашей семье. Также в стиле Family Look можно отправиться на фотосессию! Отличные фотоснимки гарантированы!

Каждую вещь мастер изготавливает из качественных турецких, польских тканей в количестве не более двух-трех штук.

В этом году предновогодняя ярмарка «ART-ель» охватит выходные сразу на двух неделях перед праздником. 21 и 22 декабря зарядиться новогодним настроением, купить подарки, украшения, декор и элементы сервировки можно в новом ТРЦ Fjord Plaza (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). 28 и 29 декабря ярмарка товаров ручного творчества переместится в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2). Все дни она будет работать с 12 до 18 часов.

Обо всех мастерах «ART-ели», когда-либо участвовавших в ярмарке, читайте в специальном разделе на нашем сайте.

Официальная группа ярмарки во «ВКонтакте».