Великолучане завоевали медали на чемпионате по самбо

Два «золота» и «серебро» завоевали великолучане на чемпионате по самбо, который прошел в Твери, пишет ПАИ со ссылкой на портал «Псковский спорт».

Псковскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Экспресс» из Великих Лук. В дисциплине боевое самбо первое место заняли Максим Ширинов и Егор Баранов, а в дисциплине профессиональное боевое самбо «серебро» завоевал Кирилл Щелкунов.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из более чем 30 стран мира. Соревнования прошли по трем дисциплинам.