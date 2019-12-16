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Экономика

Названы самые востребованные профессии 2020 года

16 декабря 2019 года, 10:03

Самыми востребованными массовыми профессиями в 2020 году станут рабочие, официанты, курьеры, водители, повара и продавцы. Исследование на тему самых востребованных профессий провел сервис «Работа. ру».

Из узкоспециализированных профессий большим спросом будут пользоваться работники в сферах онлайн-маркетинга, IT, HR и производства.

В конце ноября Росстат сообщил, что за первые полгода в России было более миллиона открытых вакансий. Эксперты объяснили отсутствие интереса граждан к ним низкой зарплатой, пишет URA.RU со ссылкой на «Национальную службу новостей».

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