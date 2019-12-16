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Происшествия

В Великолукском районе возбудили уголовное дело о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней

16 декабря 2019 года, 09:46

В Великолукском районе возбудили уголовное дело о нарушении половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает следственное управление следственного комитета по Псковской области.  В преступлении подозревают 46-летнего местного жителя. Ему вменяют п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ (действия сексуального характера).

По версии следствия, 13 декабря 2019 года в одном из населенных пунктов в Великолукском районе предполагаемый злоумышленник повалил потерпевшую на землю и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

На место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники аппарата управления из первого отдела по расследованию особо важных дел и отдела криминалистики. С пострадавшей девочкой работает психолог.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения подозреваемого.

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