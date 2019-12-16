Оксана Федорова порассуждала на тему, роковая она женщина или христианка

Уроженка Пскова Оксана Федорова вновь обратилась к рубрике "Разговор по душам", которую она недавно завела в своем Instagram. В этот раз Оксана порассуждала роковая она женщина или христианка.

«Как-то меня спросили в Инстаграм: «Оксана, вы христианка или роковая женщина? Что-то я не могу понять». Я понимаю недоумение этого человека, ведь в моей светской жизни происходит очень много разных событий. И зачастую они не всегда соотносятся с жизнью духовной», - написала Оксана.

Она рассказала своим подписчикам, что в духовную жизнь она пришла благодаря публичной профессии.

Оксана Федорова советует своим подписчикам слушать сердце, быть внимательными к обстоятельствам жизни, соотносить свои решения с Божьим промыслом.

«Нет рецепта, чтобы ты в один день стала спокойной и счастливой христианкой. Царствие Божие вызревает в душе и сердце постепенно, в трудах и во времени. И эти труды длятся всю жизнь!»