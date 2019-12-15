Четыре выходных будет у городской поликлиники Пскова в новогодние каникулы

Псковичам рассказали, как будет работать поликлиника во время новогодних каникул. На сайте объединенной городской поликлиники Пскова появился график работы учреждения в предстоящие новогодние праздники. График касается трех структурных подразделений: поликлиники №1 (ул. Кузнецкая, 19), поликлиники №2 (ул. Коммунальная, 23), поликлиники №3 (ул. Индустриальная, 8)

31 декабря 2019 года – рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 8.00-14.00, вызовы).

1 января 2020 года – выходной день.

2 января 2020 года – дежурная служба (прием терапевта с 8.00 до 13.00).

3 января 2020 года – выходной день.

4 января 2020 года - рабочий день по графику рабочей субботы (прием с 8.00-14.00, вызовы).

5 января 2020 года - выходной день.

6 января 2020 года – дежурная служба (прием терапевта с 8.00 до 13.00).

7 января 2020 года – выходной день.

8 января 2020 года – дежурная служба (прием терапевта с 8.00 до 13.00, вызовы).

9 января 2019 года – рабочий день.