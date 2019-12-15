«Странная находка»: Псковские археологи показали разбитую чашку с изображением женщины

Сотрудники Археологического центра Псковской области показали подписчиком в своих соцсетях фото новой находки с раскопа на улице Леона Поземского в Пскове. Находку ученые назвали «очень странной».
Сотрудники Археологического центра Псковской области показали подписчиком в своих соцсетях фото новой находки с раскопа на улице Леона Поземского в Пскове. Находку ученые назвали «очень странной».
«Разбитая фарфоровая чашка с рельефным изображением... кхм... красотки. Как сложилась судьба владельца этого произведения искусства? – задались ученые вопросом. -Что за напитки плескались в этом бокале?»
Чашка изготовлена 100-150 лет назад.
«Нормальная весёленькая кружечка», - оценили находку поклонники археологии.