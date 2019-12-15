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Культура / Наследие

«Странная находка»: Псковские археологи показали разбитую чашку с изображением женщины

15 декабря 2019 года, 13:01

Сотрудники Археологического центра Псковской области показали подписчиком в своих соцсетях фото новой находки с раскопа на улице Леона Поземского в Пскове. Находку ученые назвали «очень странной».

«Странная находка»: Псковские археологи показали разбитую чашку с изображением женщины
Чтобы увидеть чашку с другого ракурса, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Археологического центра Псковской области.
«Странная находка»: Псковские археологи показали разбитую чашку с изображением женщины
Чтобы увидеть чашку с другого ракурса, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Археологического центра Псковской области.
«Странная находка»: Псковские археологи показали разбитую чашку с изображением женщины
Чтобы увидеть чашку с другого ракурса, воспользуйтесь стрелочками.
Фото Археологического центра Псковской области.

«Разбитая фарфоровая чашка с рельефным изображением... кхм... красотки. Как сложилась судьба владельца этого произведения искусства? – задались ученые вопросом. -Что за напитки плескались в этом бокале?»

Чашка изготовлена 100-150 лет назад.

«Нормальная весёленькая кружечка», - оценили находку поклонники археологии. 

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