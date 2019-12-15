Пожертвования на спасение псковских памятников уже превысили 100 миллионов рублей

Частные спонсоры и крупные корпорации к настоящему моменту перечислили 102,5 млн рублей на счет созданной в этом году некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия». АНО займется спасением наиболее ценных и наиболее нуждающихся в помощи памятников истории и культуры в Псковской области. Несколько месяцев назад «Псковская правда» подробно рассказывала об этом проекте.

Сумму пожертвований накануне обнародовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграме». Также он сообщил, что по линии Минкульта будет выделено полтора миллиарда рублей.

Также глава региона сообщил, чем АНО займется в первую очередь. Это берегоукрепление в Мирожском и Снетогорском монастырях, укрепление склонов в Псково-Печерском монастыре и Святогорском, а также консервация усадьбы Строгановых в деревне Волышово Порховского района.

«Решение по финансированию принято, - сообщил губернатор об усадьбе Волышово. - Пока не найдена модель использования памятника, нужно сохранить оставшееся. Приняли решение организовать постоянный волонтерский лагерь, продолжим искать инвесторов. Все реконструируемые объекты предстоит содержать, сделать посещаемыми, известными, рентабельными. Планируем работу исходя из общей цели усиления туристических маршрутов Псковской области».