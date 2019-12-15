Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Наследие

Пожертвования на спасение псковских памятников уже превысили 100 миллионов рублей

15 декабря 2019 года, 12:17

Частные спонсоры и крупные корпорации к настоящему моменту перечислили 102,5 млн рублей на счет созданной в этом году некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия». АНО займется спасением наиболее ценных и наиболее нуждающихся в помощи памятников истории и культуры в Псковской области. Несколько месяцев назад «Псковская правда» подробно рассказывала об этом проекте.

Сумму пожертвований накануне обнародовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в «Инстаграме». Также он сообщил, что по линии Минкульта будет выделено полтора миллиарда рублей.

Также глава региона сообщил, чем АНО займется в первую очередь. Это берегоукрепление в Мирожском и Снетогорском монастырях, укрепление склонов в Псково-Печерском монастыре и Святогорском, а также консервация усадьбы Строгановых в деревне Волышово Порховского района.

«Решение по финансированию принято, - сообщил губернатор об усадьбе Волышово. - Пока не найдена модель использования памятника, нужно сохранить оставшееся. Приняли решение организовать постоянный волонтерский лагерь, продолжим искать инвесторов. Все реконструируемые объекты предстоит содержать, сделать посещаемыми, известными, рентабельными. Планируем работу исходя из общей цели усиления туристических маршрутов Псковской области».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Паломникам рассказали о доступе в пещеры Печерского монастыря в предстоящие праздники
За неделю ОРВИ в Псковской области заболели 4435 человек, эпидпорог превышен
В Псковском районе пропала Наталья Цветкова, новым знакомым она представляется Ксюшей (ФОТО)
Спектакль по книге нобелевского лауреата увидят в Красногородске
На новогодний концерт в «Крокус Сити Холл» отправятся 50 псковских школьников
Погодную аномалию в России обещает Гидрометцентр
Псковскую область отметили за высокую вовлеченность населения в занятия спортом
Новые остановки включили в маршруты псковских автобусов 2 «Т» и 14 «Т»
Виталий Фетисов назначен новым руководителем транспортной прокуратуры Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Новый год в королевстве сето

Культура
5 декабря 10:04

Новый год в королевстве сето

Когда сето украшают елку, где проводят ночь на Рождество, кто нежеланный гость в праздничное утро и как гадать на варежках
«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Культура
23 октября 10:31

«Устаю объяснять»: часть псковичей и туристов всё-таки пустят бесплатно в Псковский кремль

Когда музей получит федеральный статус, кто будет платить за посещение и как скоро для горожан и туристов откроют башни в устье Псковы и в Варлаамовском углу
Подарок к Новому году

Культура / Событие
22 октября 10:20

Подарок к Новому году

Доработанный гимн области псковичи получат в подарок под бой курантов (АУДИО)