В Псковском районе пропала Наталья Цветкова, новым знакомым она представляется Ксюшей (ФОТО)

Полиция в Псковском районе ищет Цветкову Наталью Анатольевну 1990 года рождения из деревни Шункова. Есть сведения. Что женщину видели в Великих Луках, она называет себя Ксюшей.

Располагающих информацией о том, где в настоящее время может находиться Наталья Цветкова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8 (8112) 676-872, 676-851 или 02.