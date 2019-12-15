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Происшествия

В Псковском районе пропала Наталья Цветкова, новым знакомым она представляется Ксюшей (ФОТО)

15 декабря 2019 года, 11:04

Полиция в Псковском районе ищет Цветкову Наталью Анатольевну 1990 года рождения из деревни Шункова. Есть сведения. Что женщину видели в Великих Луках, она называет себя Ксюшей.

ПРИМЕТЫ

На вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные.

В Псковском районе пропала Наталья Цветкова, новым знакомым она представляется Ксюшей (ФОТО)
Наталья Цветкова.
Фото УМВД России по Псковской области.
ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

На левой руке многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Располагающих информацией о том, где в настоящее время может находиться Наталья Цветкова, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по телефонам: 8 (8112) 676-872, 676-851 или 02.

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