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Культура

Спектакль по книге нобелевского лауреата увидят в Красногородске

15 декабря 2019 года, 10:44

В это воскресенье, 15 декабря, молодежный театр «Ахтеатр» посетит Красногородскую школу-интернат «Агрошкола» со спектаклем и мастер-классами. Об этом «Псковской правде» сообщили в объединении.

В Красногородской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, покажут постановку «У войны не женское лицо» по произведению Светланы Алексиевич, лауреата Нобелевской премии по литературе за 2015 год. Режиссер постановки - Татьяна Комиссаровская.

Кроме того, коллектив «Ахтеатра» проведет для воспитанников учреждения мастер-классы по сценической речи. В этот же день пройдет встреча-беседа школьников с ветераном боевых действий - полковником Сергеем Александровичем Березовским.

Выезд «Ахтеатра» в Красногородск – часть проекта «Что мы знаем о войне?», получившего президентский грант. Предполагается, что участники объединения посетят 11 детских домов по всему региону.

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