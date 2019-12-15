На новогодний концерт в «Крокус Сити Холл» отправятся 50 псковских школьников

Полсотни школьников из Псковской области – участники спартакиады «Твой выбор» - поедут на новогоднее представление в Москву, которое состоится в концертном зале «Крокус Сити Холл». Такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Спартакиада состоялась в регионе в первый раз. В финале, прошедшем 14 декабря, участники состязались в стрит-боле, настольном теннисе, мини-футболе. Всего в разных этапах соревнований за победу боролись 250 школьников.

«Если хотите чего-то достичь — действуйте. Спорт всегда формирует внутренний волевой характер, учит побеждать. Начните уже сегодня и победите самого себя», — обратился накануне к финалистам руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.