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Спорт

На новогодний концерт в «Крокус Сити Холл» отправятся 50 псковских школьников

15 декабря 2019 года, 10:29

Полсотни школьников из Псковской области – участники спартакиады «Твой выбор» - поедут на новогоднее представление в Москву, которое состоится в концертном зале «Крокус Сити Холл». Такое решение принял губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Спартакиада состоялась в регионе в первый раз. В финале, прошедшем 14 декабря, участники состязались в стрит-боле, настольном теннисе, мини-футболе. Всего в разных этапах соревнований за победу боролись 250 школьников.

«Если хотите чего-то достичь — действуйте. Спорт всегда формирует внутренний волевой характер, учит побеждать. Начните уже сегодня и победите самого себя», — обратился накануне к финалистам руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев.

На новогодний концерт в «Крокус Сити Холл» отправятся 50 псковских школьников
Пыталовские школьники оказались в призах во всех видах спартакиады.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.

Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, соревнования по стрит-болу выиграла команда из Дновского района, Пыталово и Новосокольники также на пьедестале почета. В настольном теннисе победу одержал Виктор Рыбка из Плюсского района, второй стала Виктория Воробьева из Пыталовского района, Сергей Овечкин из Себежского района стал третьим. Сообщается, что Виктория Воробьева стала единственной девушкой из сотни финалистов на спартакиаде. В мини-футболе победу одержал Пыталовский район, сразу за ними – Невельский. Замыкает тройку Опочка.

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