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Общество

Погодную аномалию в России обещает Гидрометцентр

14 декабря 2019 года, 14:53

Температура воздуха в европейской части России вырастит на 5 –8 градусов. Причина такой погодной аномалии – атлантические циклоны.

Самое большое отклонение от нормы ожидается в северо-восточных районах России, в Ненецком автономном округе и Республике Коми. Там вместо минус 30 градусов будет минус 15 градусов, а местами и вовсе оттепель.

Ноль градусов на выходных будет в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии. В Центральном районе России небольшой мороз до минус 5 градусов.

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