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Общество

Псковскую область отметили за высокую вовлеченность населения в занятия спортом

14 декабря 2019 года, 12:32

Регион был отмечен в ходе всероссийского совещания по вопросам развития культуры, спорта и туризма, которое прошло под руководством заместителя председателя Правительства РФ Ольги Голодец. Участие в совещание приняла заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Псковская область была отмечена во время заседания за активное участие в реализации национального проекта «Культура», а также за высокую вовлеченность населения в занятия спортом в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни», — отметила она по итогам совещания.

Особое внимание было уделено вопросу развития детского спорта и спорта для старшего поколения, а также развитию туризма. По словам Ольги Голодец, в сфере туризма по стране отмечается прирост. Главная причина – приведение в нормальное состояние дорог.

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