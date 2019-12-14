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Общество

Виталий Фетисов назначен новым руководителем транспортной прокуратуры Псковской области

14 декабря 2019 года, 10:20

В пятницу, 13 декабря, новый руководитель транспортной прокуратуры Псковской области Виталий Фетисов был представлен заместителю губернатора региона Василию Осипову. Как сообщили в пресс-службе региона, Василий Осипова провел рабочую встречу с участием Северо-Западным транспортным прокурором Владимиром Владимировым.

В ходе встречи обсудили перспективные направления для сотрудничества, речь шла и о совершенствовании межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения безопасности на водном и железнодорожном транспортах.

Виталий Фетисов назначен новым руководителем транспортной прокуратуры Псковской области

фото предоставлено пресс-службой областной администрации
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