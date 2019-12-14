Виталий Фетисов назначен новым руководителем транспортной прокуратуры Псковской области

В пятницу, 13 декабря, новый руководитель транспортной прокуратуры Псковской области Виталий Фетисов был представлен заместителю губернатора региона Василию Осипову. Как сообщили в пресс-службе региона, Василий Осипова провел рабочую встречу с участием Северо-Западным транспортным прокурором Владимиром Владимировым.

В ходе встречи обсудили перспективные направления для сотрудничества, речь шла и о совершенствовании межведомственного взаимодействия в вопросах обеспечения безопасности на водном и железнодорожном транспортах.