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Экономика / ЖКХ

Псковскую котельную модернизируют при поддержке фонда ЖКХ

14 декабря 2019 года, 09:57

Котельная №3 в Пскове обслуживает целый ряд социальных объектов: два детских сада, школу, перинатальный центр, детскую областную больницу и городскую поликлинику. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, благодаря начатой модернизации теперь не придется отключать горячую воду, как это делали ранее.

Часть работ, а именно установка автоматизированной системы управления технологическим оборудованием, были проведены этим летом при поддержке Фонда ЖКХ.

Директор Псковских тепловых сетей Александр Коростелев рассказал, что это позволило объединить в единую сеть две котельных № 3 и № 17, которые будут работать автономно и без привлечения специалистов.

Работы будут продолжены. Общий объем финансирования составит более 267 млн рублей, в том числе более 160 млн рублей средства Фонда.

Напомним, что пятницу, 13 декабря, в регион приезжал председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и председатель правления Фонда Константин Цицин. В рамках торжественной церемонии губернатор Псковской области Михаил Ведерников и Константин Цицин подписали договоры, в рамках которых Фонд ЖКХ окажет региону федеральную финансовую поддержку.

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