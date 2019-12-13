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Общество

Александр Братчиков объявил 31 декабря выходным для сотрудников городской администрации по рекомендации Михаила Ведерникова

13 декабря 2019 года, 16:26

Глава администрации Пскова Александр Братчиков подписал распоряжение о переносе выходного дня с 28 декабря, который приходится на субботу, на 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram, приложив копию соответствующего документа.

«Спасибо Михаил Юрьевич за указ. От нас и наших семей», - поблагодарил он губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, который соответствующий указ подписал в прошедшие выходные.

Согласно распоряжению Александра Братчикова, 31 декабря в 2019 году станет выходным для муниципальных служащих администрации Пскова и работников, не замещающих должности муниципальной службы и не являющихся муниципальными служащими администрации Пскова. Указ, подписанный Михаилом Ведерниковым, переносит выходной для псковичей на госслужбе и сотрудников государственных предприятий. В документе рекомендовано муниципальным органам власти сделать то же самое для сотрудников на местном уровне. 


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