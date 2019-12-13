Сергей Степашин отметил успехи Псковской области в переселении из аварийного жилья

В рамках совещания, которое проходит сегодня в Пскове, председатель наблюдательного совета государственной корпорации— Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин отметил успехи региона в вопросе переселения из аварийного жилого фонда. Как сообщается пресс-служба областной администрации, он напомнил, что новое жилье получили более 6 тыс человек, расселены были 470 домов.

За время же работы Фонда в новые дома смогли переселиться более 1 млн россиян. И это не предел: в скором будущем собираются увеличить бюджетные ассигнования для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью.

«Около 1 млрд рублей, которые не были предусмотрены в бюджете, направлены на одну из самых сложных сфер региона. Например, порядка 60 млн рублей будет направлено на реконструкцию Гдовской котельной. Это один из наиболее острых вопросов, которые не удавалось решить долгие годы. Мы готовы продолжать системную работу по приведению инфраструктуры ЖКХ в порядок», — заверил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.