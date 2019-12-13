Псковская область стала рекордсменом по количеству одобренных заявок Фондом ЖКХ

Регион активно участвует в программах модернизации жилищно-коммунального хозяйства Фонда ЖКХ и даже стала рекордсменом среди других по количеству одобренных заявок. Об этом заявил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Благодаря предварительной подготовке, постоянной консультационной поддержке со стороны Фонда и Минстроя нам удалось достаточно быстро подготовить документацию и провести часть работ», — поблагодарил представителей Фонда губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, ранее Михаил Ведерников и гендиректор Фонда Константин Цицин заключили договоры о сотрудничестве в реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.