Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / ЖКХ

Псковская область стала рекордсменом по количеству одобренных заявок Фондом ЖКХ

13 декабря 2019 года, 15:26

Регион активно участвует в программах модернизации жилищно-коммунального хозяйства Фонда ЖКХ и даже стала рекордсменом среди других по количеству одобренных заявок. Об этом заявил председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин, сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Благодаря предварительной подготовке, постоянной консультационной поддержке со стороны Фонда и Минстроя нам удалось достаточно быстро подготовить документацию и провести часть работ», — поблагодарил представителей Фонда губернатор Михаил Ведерников.

Напомним, ранее Михаил Ведерников и гендиректор Фонда Константин Цицин заключили договоры о сотрудничестве в реализации проектов модернизации коммунальной инфраструктуры.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Александр Братчиков объявил 31 декабря выходным для сотрудников городской администрации по рекомендации Михаила Ведерникова
Сергей Степашин отметил успехи Псковской области в переселении из аварийного жилья
Красивые аксессуары для новогоднего вечера выставит на ярмарке «ART-ель» Елена Ашуркова
Митрополит Тихон: Работа по сохранению памятников пройдут под контролем специалистов
Банк России снижает ключевую ставку до 6,25% годовых
Псковский омбудсмен принял участие во встрече с Владимиром Путиным
Сергей Степашин: Псковская область активно включилась в модернизацию ЖКХ
Михаил Ведерников: Решение вопросов ЖКХ в Псковской области выходит на новый уровень
Договор с Фондом ЖКХ о реализации проектов по модернизации инфраструктуры подписал Михаил Ведерников

Комментарии

Авторизация
No comments
Комната Снежной королевы

Экономика / Я – социальный предприниматель
11 декабря 11:00

Комната Снежной королевы

Молодая мама открыла в Пскове соляную пещеру — что у нее общего с испанским курортом, почему автор стартапа не боится конкуренции и как можно с пользой провести обеденный перерыв
Мы нашли для вас управу

Экономика / ЖКХ
5 декабря 10:20

Мы нашли для вас управу

Что делать, если после капремонта потек потолок, и как огласка помогает жильцам решать проблемы с подрядчиком
Лапша с токсинами

Экономика / Потребитель (Товары и цены)
4 декабря 12:28

Лапша с токсинами

Действительно ли в любимом йогурте есть молоко и настоящие фрукты, в пакете «дошика» с «курицей» есть ли хоть капелька мяса и нет ли ненужных добавок в зефире — что мы покупаем в магазинах