Митрополит Тихон: Работа по сохранению памятников пройдут под контролем специалистов

В Псковской области стартовал масштабный проект по сохранению памятников культурного наследия. Ранее анонсировалась, что для этого будут привлечены 12 млрд рублей внебюджетных средств. В пятницу, 13 декабря, митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщил, что количество объектов, на которых будут производится работы, увеличится вдвое при том же финансировании и без снижения качества работ.

«Намечены средства были на 6-7 объектов. А мы предполагаем сейчас, что они будут направлены на большее количество объектов, практически в два раза. И это не за счет снижения качества работ», - цитирует митрополита Тихона ПАИ.

Проектные предложения по ряду объектов уже готовы. Владыка отметил, что финансирование на проектные работы иногда удается снизить вдвое-втрое, но работы выполняют профессиональные проектные организации.

«Что-то из срочного уже начали», - сказал он и уточнил, что речь идет о склонах под стенами Псково-Печерского монастыря, берегоукрепительных работах у стен Снетогорского монастыря.

Все мероприятия будут проводиться «под неусыпным контролем специалистов», подчеркнул митрополит Тихон, от прокуратуры и следственного комитета до АНО «Возрождение объектов культурного наследия».