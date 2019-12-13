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Культура / Наследие

Митрополит Тихон: Работа по сохранению памятников пройдут под контролем специалистов

13 декабря 2019 года, 14:04

В Псковской области стартовал масштабный проект по сохранению памятников культурного наследия. Ранее анонсировалась, что для этого будут привлечены 12 млрд рублей внебюджетных средств. В пятницу, 13 декабря, митрополит Псковский и Порховский Тихон сообщил, что количество объектов, на которых будут производится работы, увеличится вдвое при том же финансировании и без снижения качества работ.

Митрополит Тихон: Работа по сохранению памятников пройдут под контролем специалистов

Фото Храм-ирины.рф
«Намечены средства были на 6-7 объектов. А мы предполагаем сейчас, что они будут направлены на большее количество объектов, практически в два раза. И это не за счет снижения качества работ», - цитирует митрополита Тихона ПАИ.

Проектные предложения по ряду объектов уже готовы. Владыка отметил, что финансирование на проектные работы иногда удается снизить вдвое-втрое, но работы выполняют профессиональные проектные организации.

«Что-то из срочного уже начали», - сказал он и уточнил, что речь идет о склонах под стенами Псково-Печерского монастыря, берегоукрепительных работах у стен Снетогорского монастыря.

Все мероприятия будут проводиться «под неусыпным контролем специалистов», подчеркнул митрополит Тихон, от прокуратуры и следственного комитета до АНО «Возрождение объектов культурного наследия».

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