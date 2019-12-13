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Экономика / Деньги

Банк России снижает ключевую ставку до 6,25% годовых

13 декабря 2019 года, 13:50

Совет директоров Банка России 13 декабря 2019 года принял решение снизить ключевую ставку до 6,25% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось, отмечают в Центробанке. Кроме того, инфляционные ожидания населения продолжают снижаться. Ценовые ожидания предприятий в целом не изменились. Темпы роста российской экономики в III квартале повысились, однако пока сложно оценить их устойчивость. 

При этом, обратили внимание в Банке России, сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5–4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки в первом полугодии 2020 года. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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