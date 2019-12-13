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Политика

Псковский омбудсмен принял участие во встрече с Владимиром Путиным

13 декабря 2019 года, 13:18

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов принял участие во встрече президента России Владимира Путина с региональными омбудсменами.

Псковский омбудсмен принял участие во встрече с Владимиром Путиным

фото пресс-службы Кремля
Президент а и более 70 уполномоченных обсудили вопросы повседневной работы и планы на 2020 год, рассказал «Псковской правде» Дмитрий Шахов.

«Хочу сказать, что я со своей стороны буду делать все, чтобы вас поддержать и буду на это настраивать руководителей всех уровней в регионах, губернаторов, их заместителей, и на муниципальном уровне буду призывать руководителей относиться внимательней к тому, что вы говорите, что вы формулируете, потому что это очень важная часть работы с обществом, с людьми», – сказал глава государства.

Дмитрий Шахов отметил, что в ходе беседы были обсуждены вопросы, в том числе, усиления защиты прав потерпевших от уголовных преступлений, поскольку последние годы законодательство России было больше ориентировано на защиту прав обвиняемых, совершивших преступление, поэтому возник дисбаланс прав в пользу последних. «Много жалоб граждан на необоснованные отказы в признании их потерпевшими, в возбуждении уголовных дел и реальном возмещении материального и морального ущерба от преступлений. Так у меня на контроле находятся ряд обращений граждан по делу о мошенничестве в жилищной сфере, где проходят потерпевшими более полусотни человек, а нанесенный им ущерб от преступления составил 55 миллионов рублей», сообщил псковский омбудсмен.

Также обсуждался вопрос деятельности потребительских кооперативов, которые собирают деньги с населения, в основном старшего поколения, особенно пенсионеров, обещая высокие проценты 15-20 годовых, а потом признают себя банкротами.

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