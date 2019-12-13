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Общество / Коммуналка

Сергей Степашин: Псковская область активно включилась в модернизацию ЖКХ

13 декабря 2019 года, 13:03

Псковская область активно участвует в реализации программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, заявил председатель общественного совета при Минстрое России, председатель наблюдательного совета государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин.

В пятницу, 13 декабря между администрацией Псковской области и Фондом ЖКХ был подписан договор о сотрудничестве в реализации проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Сергей Степашин: Псковская область активно включилась в модернизацию ЖКХ
Сергей Степашин отметил активность региона в модернизации ЖКХ
Фото Сергея Герасимова / пресс-служба администрации Псковской области
«Я очень рад, что Псковская область активно включилась в программу модернизации ЖКХ. От региона одобрено уже 6 проектов. Документы были подготовлены достаточно быстро. Фонд включился в работу не формально, «в ручном режиме». Подписанные документы дадут конкретный результат, в первую очередь, для наших граждан — это тепло, вода и канализация», — сказал Сергей Степашин.

Сергей Степашин: Псковская область активно включилась в модернизацию ЖКХ
Константин Цицин напомнил важность модернизации ЖКХ в небольших городах
Фото Сергея Герасимова / пресс-служба администрации Псковской области
Директор Фонда Константин Цицин напомнил, что программа Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры изначально задумывалась для поддержки, в первую очередь, небольших населенных пунктов и городов. «В этом плане Псковская область стала для нас хорошим примером работы. Мы не должны забывать, что и в маленьких городах живут наши граждане, которые хотят, чтобы у них были качественные коммунальные услуги», — отметил он.

В 2020 году в Великих Луках, Острове и Гдове будут реализованы проекты по модернизации систем водоотведения и теплоснабжения. Общая сумма проектов составит около 600 млн рублей, большая часть финансирования будет предоставлена Фондом.

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