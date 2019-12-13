Сергей Степашин: Псковская область активно включилась в модернизацию ЖКХ

В пятницу, 13 декабря между администрацией Псковской области и Фондом ЖКХ был подписан договор о сотрудничестве в реализации проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Директор Фонда Константин Цицин напомнил, что программа Фонда ЖКХ по модернизации коммунальной инфраструктуры изначально задумывалась для поддержки, в первую очередь, небольших населенных пунктов и городов. «В этом плане Псковская область стала для нас хорошим примером работы. Мы не должны забывать, что и в маленьких городах живут наши граждане, которые хотят, чтобы у них были качественные коммунальные услуги», — отметил он.

В 2020 году в Великих Луках, Острове и Гдове будут реализованы проекты по модернизации систем водоотведения и теплоснабжения. Общая сумма проектов составит около 600 млн рублей, большая часть финансирования будет предоставлена Фондом.