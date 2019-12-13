В благотворительной акции «Селфи с Дедом Морозом» приглашают принять участие псковичей

21 декабря компания «Авентин-Псков» организует благотворительную акцию «Селфи с Дедом Морозом!». Об как рассказали «Псковской правде» в компании, акция организована с целью сбора средств, подарков, игрушек и других вещей для детей-сирот и домов престарелых Псковской области.

Во время проведения акции у любого желающего будет возможность сделать селфи с Дедом Морозом за небольшой взнос: деньги или подарок. Все собранные деньги будут переданы детям сиротам и в дома престарелых до Нового года.

Акция будет проходить в ТЦ «Цум», ТЦ «Империал», ТЦ «Рубин».

А в среду, 25 декабря, все подарки и средства будут переданы в ГБУ СО Псковской области «Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и ГБУ СО Псковской области «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Гдовского района.