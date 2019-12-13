Администрацию Пскова покидает Андрей Сукманов, занимающий пост начальника отдела потребительского рынка и услуг, об этом "Псковской правде" сообщил заместитель главы администрации города Павел Волков. По словам чиновника, Сукманов покидает должность по собственному желанию с 16 декабря 2019 года.