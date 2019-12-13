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Политика / Власть

Администрацию Пскова покидает Андрей Сукманов

13 декабря 2019 года, 11:34

Администрацию Пскова покидает Андрей Сукманов, занимающий пост начальника отдела потребительского рынка и услуг, об этом "Псковской правде" сообщил заместитель главы администрации города Павел Волков. По словам чиновника, Сукманов покидает должность по собственному желанию с 16 декабря 2019 года.

Администрацию Пскова покидает Андрей Сукманов
Андрей Сукманов увольняется из администрации Пскова
Фото ПАИ
И.о начальника станет зам начальника отдела Вера Ильина.

"Сукманов не смог сработаться с нынешней командой администрации города", - сообщил нашему изданию источник, близкий к руководству города.

О новом месте работа Андрея Сукманова не сообщается.

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