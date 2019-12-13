«Премия Рунета — 2019» уехала в Псковскую область

Победителем «Премии Рунета -2019» в номинации «Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы» стала Псковская область. Диплом Псковской области по направлению «Лучший региональный заказчик на Портале поставщиков» вручил первому заместителю губернатора региона Вкре Емельяновой заместитель мэра Москвы по экономической политике и земельно-имущественным отношениям Владимир Ефимов.

«Премия Рунета для нас — это высокая оценка нашей общей работы в сфере продвижения технологий онлайн-закупок в Псковской области, которую мы планируем продолжать. Учитывая, что на Портале поставщиков мы работаем менее года, нам очень приятно быть отмеченными в представленной номинации одной из главных российских наград в области технологий и Интернета. Портал поставщиков, безусловно, полезен. Он положительно влияет на формирование конкурентной среды в регионе и способствует повышению прозрачности механизмов участия в торгах», — отметила Вера Емельянова.

«Премия Рунета» является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров в области информационных технологий и электронных коммуникаций, государственных и общественных организаций, бизнес-структур, а также отдельных деятелей, внесших значительный вклад в развитие российского сегмента сети Интернет.