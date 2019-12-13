Началось голосование за участников премии «Народное признание – 2019»

В четверг, 12 декабря, на сайте Псковского агентства информации началось голосование за участников общественной премии Псковской области «Народное признание — 2019». Как сообщили в информагенстве, первый этап голосования продлится до 18.00 10 января 2020 года.

В каждой номинации будут выбраны три претендента, набравшие наибольшее число голосов. Они и станут участниками второго тура голосования, который пройдет с 14 по 26 января. Награждение победителей запланировано на 30 января 2020 года.

Принять участие в голосовании можно здесь. Происходит это следующим образом: сделайте выбор в номинациях, введите номер своего телефона в соответствующее поле на странице и нажмите на кнопку «Получить код». Полученный код надо будет отправить с мобильного телефона на номер +7 (992) 299-99-39. Стоимость исходящего SMS определяется вашим тарифным планом

Проголосовать с одного телефона можно один раз в течение тура.

Если проголосовать не удалось, отправьте письмо с темой «Голосование» и описанием проблемы на адрес redactor@informpskov.ru, указав номер телефона, с которого отправлялось SMS.