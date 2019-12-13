Еще один Город воинской славы может появится в Псковской области

Глава Островского района Дмитрий Быстров заявил, что Остров будет претендовать на получение статуса Города воинской славы. Об этом сообщает программа «Вести. Псков» ГТРК «Псков».

В Псковской области этот статус имеют два города — Псков и Великие Луки.

Администрация Островского района готовит необходимый пакет документов для инициации вопроса в Псковском областном Собрании депутатов. Региональный парламент с этой инициативой может обратиться в Москву. Предполагается, что выдвижение Остроа на это почетное звание будет рассмотрен на сессии Собрания 24 декабря.

«Город воинской славы» присваивается городам РФ за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества.